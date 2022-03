Spalletti: "Vittoria importante, dimenticata l'amarezza"

13-03-2022 17:36

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dopo la vittoria contro il Verona, decisa da una doppietta di Osimhen: “Osimhen più forte di Vlahovic? Io non faccio paragoni con gli altri, Vlahovic è un campione. L’ha dimostrato e se una società come la Juventus lo va a prendere è segno che l’hanno guardato bene ha tutte le cose per poter giocare a quel livello lì. Osimhen è un top, ha tutto dalla sua parte: l’età, il bravo ragazzo, la disponibilità per i compagni”.

Una vittoria che allontana l’amarezza con il Milan: “E’ stata pesantissima, perché sei in quell’ambiente che hai ricreato giusto, la partita può darti il visto per essere in lotta per qualcosa che è la gioia per un tempo infinito e poi dentro la partita non riesci a essere te stesso, a che con un po’ di sfortuna perché noi non abbiamo fatto malissimo, è stato bravo il Milan a giocarci addosso e a sfruttare una situazione su una palla che potevamo evitare. A quel punto ti crolla tutto e il sentimento delle persone lo subisce perché i tifosi sono così innamorati di questi colori che tu puoi allontanarti quanto vuoi ma poi il dispiacere loro lo provi. Ma i tifosi ci stanno vicino, oggi l’hanno dimostrato”.

OMNISPORT