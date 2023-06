Spareggio: Spezia-Verona all’ultimo duello, tutto quello che c’è da sapere

Come arrivano Spezia e Verona nello spareggio che decreterà la permanenza e la terza retrocessione della Serie A 2022/2023.

10-06-2023 12:06

Lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, in programma domani sera alle 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, decreterà la terza ed ultima squadra che retrocederà insieme a Cremonese e Sampdoria. 90 minuti più eventuali calci di rigore in caso di parità decideranno chi tra i gialloblù ed i liguri rimarrà in Serie A e chi dovrà ripartire dal Campionato cadetto.

Spezia-Verona, come arrivano i liguri allo spareggio

Lo Spezia ha concluso la stagione di Serie A 2022/23 subendo 62 gol nella ‘regular season’: si tratta del minor numero di reti incassate dalla squadra ligure nei tre massimi campionati disputati finora (71 nel 2021/22 e 72 nel 2020/21). Nel corso della stagione, si sono avvicendati due allenatori: Luca Gotti e Leonardo Semplici. La squadra bianconera ha incassato 6 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte.

Il Verona ha chiuso il campionato 2022/23 con 31 punti in classifica; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto tre volte gli scaligeri avevano raccolto un bottino così magro in precedenza: 27 nel 1996/97; 28 nel 2015/16 e 25 nel 2017/18. La squadra di Zaffaroni si giocherà la permanenza in Serie A attraverso uno spareggio per non retrocedere con un’altra squadra del massimo campionato per la seconda volta nella sua storia: la prima al termine del campionato 2000/01, quando i gialloblù si garantirono la salvezza nella gara contro la Reggina, grazie alla vittoria per 1-0 all’andata, con rete di Laursen, e al gol segnato all’86’ da Cossato, nella sconfitta per 1-2 al ritorno (2-2 il punteggio complessivo), con Attilio Perotti in panchina. Si sono avvicendati due allenatori (+1), in questa stagione, nella panchina gialloblù: a metà settembre Gabriele Cioffi ha lasciato il posto a Salvatore Bocchetti, affiancato poi da gennaio da Marco Zaffaroni.

Spezia-Verona: le probabili formazioni

Entrambe le squadre scenderanno in campo con la formazione delle grandi occasioni. La partita sarà invece arbitrata da Daniele Orsato di Schio.

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski, 55 Wisniewski, 4 Ampadu, 43 Nikolaou, 21 Ferrer, 77 Zurkowski, 25 Esposito, 8 Ekdal, 13 Reca, 14 Shomurodov, 18 Nzola. (1 Zoet, 22 Marchetti, 6 Bourabia, 7 Sala, 10 Verde, 19 Krollis, 24 Kovalenko, 33 Agudelo, 72 Cipot,). All.: Semplici.

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò, 23 Magnani Dawidowicz, 6 Hien, 32 Cabal, 5 Faraoni, 61 Tameze, 77 Sulemana, 8 Lazovic, 7 Verdi, 26 Ngonge 19 Djuric. (34 Perilli, 22 Berardi, 2 Zeefuik 17 Ceccherini, 29 Dawidowicz, 42 Coppola, 29 Depaoli, 24 Terracciano, 3 Doig, 25 Braaf, 10 Hrustic, 4 Veloso, 30 Kallon, 28 Abildgaard, 38 Gaich). All: Zaffaroni