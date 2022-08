Spettacolo Inter contro lo Spezia, Sassuolo di misura sul Lecce

20-08-2022 22:58

Facile vittoria dell’Inter nella sua prima partita stagionale a San Siro, i nerazzurri regolano lo Spezia per 3-0. La squadra di Simone Inzaghi va in vantaggio al 35’: Barella lancia per Lukaku che fa da sponda a Lautaro, l’argentino trafigge Dragowski con un sinistro angolato. Poco dopo Lukaku colpisce la traversa con una deviazione di testa, prima del riposo ancora Lautaro e Dumfries hanno occasioni per aumentare il vantaggio.

Nella ripresa, al 52’ c’è il raddoppio dei padroni di casa: l’azione prende il via da Lukaku, tacco di Skriniar, pallone vagante in area per Calhanoglu che infila Dragowski. Il 3-0 arriva all’82’ e lo confezionano le “riserve” di Lukaku e Lautaro: Dzeko, entrato al posto del belga, serve Correa, entrato da sei minuti al posto del Toro, l’ex laziale controlla e mette dentro la porta vuota.

Il Sassuolo invece, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, piega il Lecce per 1-0 con un gol pazzesco di Berardi, fresco di rinnovo, che al 40’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dal limite calcia di prima in girata mandando in fondo al sacco.