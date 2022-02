Spezia-Fiorentina, Italiano: "Non sarà una gara come tutte le altre"

13-02-2022 16:03

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, valida per la 25° giornata di Serie A. La Fiorentina è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio seguito da due successi per 3-0; tuttavia, il pareggio tra le due squadre è arrivato nell’unica sfida giocata in casa dei liguri (2-2 nell’ottobre 2020).

Non può essere una gara come le altre questa per Vincenzo Italiano, che si è fatto conoscere al grande pubblico dopo una bellissima stagione in A proprio a La Spezia:

“Non esiste, non può essere una gara come tutte le altre. Per me sono stati due anni indimenticabili, due anni fantastici… Ho conosciuto persone straordinarie, dentro e fuori dal campo. Sarò per sempre grato a quella piazza e a quelle persone per ciò che è accaduto. Ne approfitto per dire che son dispiaciuto per come la gente vuole accogliermi domani: se c’è un errore che ho commesso, è non aver comunicato a chi mi voleva bene quello che stava per accadere, quello che era cambiato. Io mi assumo la responsabilità di non averlo comunicato, chiedo scusa a tutte le persone che si aspettavano questo tipo di comportamento. Credo che sotto questo punto di vista crescerò molto. Sarò per sempre grato a La Spezia”.

Un punto debole di questa Fiorentina fino a questo momento è stato il rendimento in trasferta:

“La nostra testa in questo momento è rivolta solo alla partita di domani. Abbiamo raccolto poco nelle ultime giornate, dobbiamo ripartire in termini di prestazione e punti. Siamo felici per la gara di Bergamo, avevamo preparato la gara molto bene e lo avevo notato dalla rifinitura. L’Atalanta in questi ultimi anni si è dimostrata una squadra fortissima. La gara di domani sarà molto difficile, per come sta lo Spezia e per come quello stadio ti spinge”.

Importante per la Viola sarà anche il giusto inserimento di Piatek, a segno con una doppietta in Coppa Italia contro l’Atalanta, oltre a quello di Cabral:

“Piatek ha una voglia matta di essere decisivo, importante… Vuole ritagliarsi un grande spazio nella Fiorentina. È un ragazzo che, se imparerà a giocare anche lontano dall’area, potrà allargare le sue vedute calcistiche: non può limitarsi solo agli ultimi 16 metri. Sa che deve mettersi a disposizione, ma è un professionista esemplare […] Piatek è in grande crescita, gli allenamenti contano. Servono per migliorare, servono per entrare nei meccanismi di gioco. Piatek è molto più avanti di Cabral e lo si è visto nella partita con la Lazio. Abbiamo due attaccanti che si giocano sempre il posto, anche se chi fa doppietta magari ha più chances…”.

