Spezia-Genoa, è goal di Colley o autorete di Sirigu? La decisione

26-10-2021 21:06

Il decimo turno del campionato di Serie A, lascia subito in eredità un caso importante in ottica Fantacalcio. Nel corso di Spezia-Genoa infatti, la rete che ha portato in vantaggio gli ‘Aquilotti’, è stata di quelle che riguardano una delle casistiche più dibattute: è stato un goal o un’autorete?.

Al 66’ Colley ha fatto partire un gran destro, ma il pallone calciato è andato ad infrangersi sul palo. La sfera, nel fare il suo ritorno verso il centro dell’area, è poi carambolata addosso a Sirigu, prima di tornare indietro e varcare impagabilmente la linea.

In questo caso non dovrebbero esserci dubbi: più che goal di Colley si deve parlare di autorete del portiere del Genoa.

Sulla cosa concordano ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Fantacalcio.it’, ovvero due tra gli strumenti più utilizzati da tutti i fantallenatori, ma anche la Lega Serie A che attribuisce l’autorete a Sirigu.

Niente bonus quindi per coloro che hanno puntato sul giocatore dello Spezia e malus per chi ha invece schierato tra i pali il portiere rossoblù.

