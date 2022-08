Spezia, Gotti: "Avevamo preparato qualcosa di diverso"

20-08-2022 23:50

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha commentato la sconfitta per 3-0 contro l’Inter: “Non sono molto contento del primo tempo. Avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva, dove non siamo riusciti a fare alcune cose che avevamo pensato in settimana: la catena di destra continuava a scappare e ci siamo schiacciati quindici metri in più del dovuto”.

“Abbiamo fatto un po’ meno di quelle che sono le nostre qualità: nella ripresa abbiamo messo qualcosa a posto, poi abbiamo preso il gol del 2-0. Il secondo tempo è stato gestito in un modo diverso”.