Spezia-Juventus: Lorieri in panchina e Semplici in tribuna

Dopo la separazione da Gotti, sarà il secondo allenatore a guidare i liguri nella sfida contro i bianconeri di Allegri

19-02-2023 13:17

Sarà Fabrizio Lorieri, secondo di Gotti, a guidare oggi lo Spezia contro la Juventus nella partita del Picco. Il nuovo allenatore, Leonardo Semplici, sarà in tribuna a seguire l’incontro. L’accordo totale non c’è ancora, ma tutto lascia pensare che verrà formalizzato presto. Per Semplici si tratta di un ritorno nel mondo del calcio dopo l’ultima esperienza con il Cagliari, finita nel settembre del 2021 dopo appena tre giornate di campionato per fare posto a Walter Mazzarri.

Lo Spezia deve fare punti per evitare che il Verona recuperi. Dall’altra parte, la Juve da turnover cerca di confermare gli ultimi risultati in campionato.