Spezia: Léo Sena torna in Brasile, al Goias

27-08-2022 11:55

Léo Sena torna in brasile. Il centrocampista classe 1995, dopo lo svincolo con lo Spezia, rientra nella squadra in cui è cresciuto, il Goias. Contratto di quasi un anno e mezzo, fino al 31 gennaio 2023.

Un’esperienza certamente non esaltante quella di Léo Sena allo Spezia, arrivato il 2 ottobre 2020, negli ultimissimi giorni di quella sessione di calciomercato estiva prolungata di oltre un mese dopo i ritardi subiti dal calcio per le conseguenze della pandemia. In due stagioni, appena 19 presenze (e zero reti), tra Serie A e Coppa Italia. Oggi, il ritorno in Brasile nella squadra timonata da Jair Ventura

