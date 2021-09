Spezia-Milan 1-2: il tabellino e le pagelle

Allo Stadio Picco di La Spezia, il Milan strappa i tre punti nel finale: il rossoneri superano 2-1 lo Spezia grazie al primo gol in carriera di Daniel Maldini, all’esordio da titolare in Serie A, e al guizzo finale di Brahim Diaz dopo il momentaneo pari di Verde.

A dodici anni di distanza il nome Maldini torna prepotentemente in auge in casa del Diavolo. Stefano Pioli lancia il figlio d’arte Daniel nella trasferta ligure che precede l’impegno di Champions contro l’Atletico Madrid. Insieme al giovanissimo attaccante nostrano si rivede dall’inizio anche Giroud, supportato da Rebic e Saelemaekers. A centrocampo non c’è riposo per Tonali, confermato al fianco di Kessié.

Nello Spezia si rivede Nzola al centro del tridente con Antiste e Gyasi e al 13′ è proprio l’attaccante angolano ad impegnare Maignan che risponde presente. La prima frazione del match viaggia su buoni ritmi ma deficita evidentemente sul piano delle occasioni, eccezion fatta per il finale dove Rebic non inquadra lo specchio di testa, prima della clamorosa chance sciupata da Gyasi che si inceppa a due passi da Maignan e favorisce il gran recupero di Kalulu.

Nella ripresa Pioli opta subito per la doppia mossa Leao-Pellegri e dopo soli tre minuti è proprio l’ex Monaco a pennellare al centro per il colpo di testa vincente griffato da Daniel Maldini. Il gol spacca partita galvanizza il Milan che adesso alza i giri del motore e sfiora subito il raddoppio con il palo colpito da Leao. Lo Spezia vacilla ma ha il merito di rimanere aggrappato al match: Maggiore fallisce il tap-in da due passi graziando il Diavolo, ma a dieci dalla fine è Verde a firmare l’1-1 con il piazzato da fuori che viene corretto alle spalle di Maignan dalla deviazione di Tonali. Finita qui? Decisamente no. All’ 82′ Pioli inserisce Brahim Diaz e, dopo solo quattro giri d’orologio, lo spagnolo arriva puntuale sullo scarico di Saelemaekers e firma il colpo da tre punti.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SPEZIA-MILAN 1-2

Marcatori: 48′ Maldini, 80′ Verde, 86′ Brahim Diaz

SPEZIA (4-3-3): Zoet 6; Amian 6, Hristov 6, Nikolaou 6, Bastoni 6; Bourabia 6, Sala 5.5 (65′ Verde 7), Maggiore 5.5 (65′ Salvador Ferrer 6); Antiste 5.5 (65′ Manaj 6), Nzola 6, Gyasi 5.5 (79′ Strelec sv).

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 6.5 (72′ Calabria sv), Tomori 6.5, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 7; Tonali 6, Kessie 6 (82′ Brahim Diaz 7); Saelemaekers 6.5, Maldini 7 (59′ Bennacer 6), Rebic 6 (46′ Leao 6.5); Giroud 5.5 (46′ Pellegri 6).

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Sala (S), Maldini (M)

Espulsi: –

OMNISPORT | 25-09-2021 20:09