Spezia-Napoli: giudice sportivo, chiusure e multe

25-05-2022 20:27

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea relativamente agli incidenti tra tifosi di domenica scorsa in Spezia-Napoli. Un turno di chiusura per il settore Piscina dello stadio Picco e per quella A del Maradona di Napoli. Multe di 15 mila euro per i liguri e di 30 mila euro per i partenopei.

Turno a porte chiuse anche per il settore distinti dell’Arechi di Salerno, a causa di un lancio di oggetti che ha costretto l’arbitro Orsato a interrompere per alcuni minuti la partita con l’Udinese. La società di Iervolino dovrà pagare 30 mila euro di multa.