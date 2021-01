Spezia, Papa Francesco si congratula: "Siete stati bravi con la Roma"

Lo Spezia, grazie alla vittoria per 4-2 sulla Roma, si è qualificato per i quarti di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. In giornata, la squadra ligure è andata a trovare Papa Francesco.

Francesco si è complimentato per la vittoria: “Prima di tutto, complimenti! Perché ieri siete stati bravi. In Argentina si balla il tango (musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti) e voi oggi siete 4 a 2”, ha scherzato con i calciatori. Infine li ha ringraziati per la loro visita: “A me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo” perché “porta a una nobiltà grande”.

OMNISPORT | 20-01-2021 18:52