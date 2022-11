Spezia, per Cardoso è fatta. Si attende solo la firma

21-11-2022 22:12

Joao Lucas de Souza Cardoso, detto Johnny, è sbarcato in Italia ed ha incontrato i dirigenti dello Spezia.

Centrocampista offensivo di ventuno anni dal doppio passaporto brasiliano e statunitense ha giocato quattro gare con la maglia degli States ed è entrato nei pre-convocati per il Qatar ma, alla fine, non è stato scelto dal ct Berhalter. Nato negli Stati Uniti da genitori immigrati brasiliani, è ritornato in Brasile ancora in fasce ed è cresciuto calcisticamente nel Criciuma. Dal 2019 ha militato nell’Internacional di Porto Alegre dove ha collezionato 60 presenze segnando 3 reti.

Lo Spezia ha pensato a lui per puntellare un centrocampo che nella prima parte di campionato è parso il reparto più in difficoltà. Si attendono le visite mediche e la firma.