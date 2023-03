Spezia, Semplici si gode l'impresa: "Ci abbiamo creduto"

Il tecnico dei liguri: "Questo gruppo mi sta dando soddisfazioni".

10-03-2023 23:13

Leonardo Semplici ha commentato a Dazn l’incredibile vittoria per 2-1 del suo Spezia ai danni dell’Inter: “Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo gruppo mi sta dando soddisfazioni che da fuori non pensavo avessero queste qualità, sia morali che tecniche”.

“L’Inter nel primo tempo ha avuto delle situazioni che ci hanno messo in difficoltà, però siamo rimasti in partita e abbiamo reagito da squadra, abbiamo difeso meglio e concesso meno, abbiamo saputo gestire la partita anche in quei momenti di difficoltà. Abbiamo battuta una delle più forti a livello italiano, se non la più forte”.