Spezia, Shomurodov arriva in prestito

26-01-2023 21:32

Eldor Shomurodov sta per trasferirsi a La Spezia. L’attaccante della Roma secondo Sky approderà in Liguria con la formula del prestito secco da 1,5 milioni di euro, senza diritti o obblighi.

Manca l’ultimo via libera per il giocatore uzbeko, che in Liguria ha già giocato con la maglia del Genoa nella stagione 2020-2021. Lo Spezia ha battuto la concorrenza di un altro club di Serie A che era sulle tracce di Shomurodov, la Cremonese. L’affare potrebbe essere chiuso e ufficializzato nel giro di poche ore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE