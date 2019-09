Spezia, tifosi in "missione" per Bjelica

Il pareggio dell’Inter contro lo Slavia Praga mette in guardia l’Atalanta dai pericoli che possono arrivare in Champions anche dalle teoriche ultime forze dei gironi.

La squadra di Gasperini debutterà nella competizione sul campo della Dinamo Zagabria, peraltro dominatrice del campionato croato e allenata da un tecnico, Nenad Bjelica, che ben conosce il calcio italiano per aver guidato lo Spezia in Serie B nella stagione 2014-2015.

“La Dinamo è una buona squadra, ma l’Atalanta è fortissima, ha chiuso il campionato dietro Juve e Napoli, ha giocatori molto importanti e anche quest’anno ha dimostrato di essere molte forte. Noi però ce la giocheremo con tutte, City a parte” ha detto Bjelica presentando la sfida.

Ancora oggi amatissimo dai tifosi dello Spezia, Bjelica sarà “accompagnato” nella gara di ritorno contro l’Atalanta, in programma il 26 novembre a San Siro, da un gruppo di tifosi degli Aquilotti che, come riporta ‘La Città della Spezia’, stanno già organizzando la trasferta a Milano per sostenere il proprio beniamino.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 10:25