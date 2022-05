Spinazzola: "Ho temuto di non farcela. Ora voglio la Conference League"

24-05-2022 08:38

Leonardo Spinazzola, laterale della Roma è tornato in campo dopo l’infortunio al tendine subito in Nazionale la scorsa estate. Il giallorosso ora ha nel mirino la finale di Conference League, e in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato dopo il suo rientro.

Sulle sue condizioni: “Mi sento bene. Ora mi manca di giocare il più possibile, peccato che la stagione sia finita. Guardando indietro forse è anche un bene che un po’ mi sia dimenticato ciò che ho passato. È stato brutto“.

Sul rischio di non tornare in campo: “Il momento più duro è stato quando non vedevo arrivare i risultati: lavoravo, stavo a Trigoria dalle 9 alle 16, ma ero come un morto, non vedevo crescere il muscolo. Mi sentivo impotente, ho avuto paura di non farcela”. In chiusura, sulla finale contro il Feyenoord di domani: “Sogno la coppa per me, per i miei compagni che hanno fatto un grande percorso, per la città e per i tifosi. Vogliamo chiudere in bellezza, con un trofeo“.