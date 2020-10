Spolli attende una chiamata dalla B

Il suggestivo ritorno di Nicolas Spolli al Catania, del quale si sta parlando con insistenza in questi giorni, ha un ostacolo: la possibilità che il centrale difensivo riceva una proposta da un club di B.

Il 37enne argentino, che si è recentemente svincolato dal Crotone, in Italia non è mai sceso nella terza serie e vuole pensarci bene, benché sia legatissimo al Catania. Ha giocato in B con pitagorici ed etnei e in A con gli stessi rossoazzurri, Rpma, Carpi, Chievo e Genoa.

OMNISPORT | 08-10-2020 16:20