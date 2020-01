Sport, cosa accadrà nel 2020: il calendario degli eventi

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono indubbiamente l’evento più importante dell’anno che sta per cominciare. I Giochi, che riuniranno tutti i più grandi atleti del pianeta, non vedranno ancora una volta protagonista la Russia, esclusa per lo scandalo doping. Oltre alla rassegna a cinque cerchi riflettori puntati anche sui campionati Europei di calcio, che vedranno gli azzurri di Roberto Mancini protagonisti.

Quindi i classici appuntamenti annuali, dagli Slam del tennis ai grandi giri del ciclismo, dal Motomondiale alla F1 (potrebbe essere l’ultimo anno di Valentino Rossi e Sebastian Vettel), alla Champions League (la finale di quest’anno è a Istanbul).

GENNAIO

5-17 gennaio: Rally Dakar (Motori)

20 gennaio-2 febbraio: Australian Open (Tennis)

FEBBRAIO

1 febbraio-14 marzo: Sei Nazioni (Rugby)

2 febbraio: Super Bowl (Football Americano) in Florida

26 febbraio-1 marzo: Mondiali di ciclismo su pista a Berlino

MARZO

1 marzo-1 ottobre: Mondiale Superbike

8 marzo-15-novembre: Mondiale MotoGp

13-15 marzo: Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino, Cina

15 marzo-29 novembre: Mondiale Formula 1

21 marzo: Milano-Sanremo (Ciclismo)

APRILE

5 aprile: Giro delle Fiandre (Ciclismo)

11 aprile: Parigi-Roubaix (Ciclismo)

26 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi (Ciclismo)

MAGGIO

8-24 maggio: Mondiali hockey su ghiaccio in Svizzera

9-31 maggio: Giro d’Italia (Ciclismo), partenza da Budapest

20 maggio-9 giugno: Roland Garros (Tennis)

30 maggio: finale di Champions League allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul (calcio)

GIUGNO

4 giugno-21 giugno: Finals NBA (basket)

12-giugno-12 luglio: Campionato Europeo di calcio

27 giugno-19 luglio: Tour de France (ciclismo)

29 giugno-12 luglio: Wimbledon (tennis)

LUGLIO

25 luglio-9 agosto: Olimpiadi estive di Tokyo 2020

AGOSTO

16-23 agosto: Mondiali di canottaggio a Bled, in Slovenia

25 agosto-6 settembre: Paralimpiadi di Tokyo 2020

14 agosto-6 settembre: Vuelta di Spagna (ciclismo)

31 agosto-13 settembre: Us Open (tennis)

SETTEMBRE

6 settembre: Gran Premio di Monza (Formula 1)

12 settembre-4 ottobre: Mondiale di Futsal in Lituania

20-27 settembre: Mondiali di ciclismo in Svizzera

25-27 settembre: Ryder Cup in Wisconsin (Golf)

NOVEMBRE

15 novembre: Gran Premio di Valencia (Fine Mondiale di MotoGp)

29 novembre: Gran Premio di Abu Dhabi (Fine Mondiale di F1)

DICEMBRE

Coppa del Mondo per club FIFA 2020, in Qatar (Calcio)

SPORTAL.IT | 01-01-2020 19:00