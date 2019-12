MotoGp, l'ex personal coach parla del futuro di Valentino Rossi

Quella 2020 sarà la stagione spartiacque per il futuro di Valentino Rossi. A 41 anni già compiuti e dopo una delle annate più deludenti della propria carriera, il Dottore, a secco di successi in MotoGp dal trionfo ad Assen del giugno 2017, si aspetta passi avanti dalla sua Yamaha per avere idee più chiare in merito all’eventualità di continuare a correre anche dopo la scadenza del proprio contratto con la scuderia di Iwata.

Un’analisi della situazione di Rossi è stata fatta da chi il pilota di Tavullia lo conosce bene, ovvero Luca Cadalora.

Il campione del mondo classe 125 nel 1986, e 250 nel ’91 e ’92 è stato il personal coach di Valentino tra il 2016 e il 2018. Anni intensi, seppur privi di allori mondiali.

“Valentino è partito bene all’inizio dell’anno, ha fatto due podi, un inizio arrembante – ha detto Cadalora in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Poi è entrato in crisi con la moto, è stato un anno difficile per lui. Penso ci siano le basi per ripartire in modo più convincente e competitivo. Sarà un anno importante, so che Valentino ha la voglia di continuare anche dopo il 2020. Dovrà fare bene all’inizio del campionato“.

Rossi avrà quindi pochi margini di errore, visto che alle spalle la concorrenza è qualificata…: “Quartararo è la grande sorpresa, è andato molto forte anche se non ha vinto un GP – ha aggiunto Cadalora – Di solito i giovani così tendono a migliorare e possiamo aspettarcelo più forte di quest’anno. Anche Viñales è andato forte e certamente ne vedremo delle belle in Yamaha nella prossima stagione“.

Allargando l’analisi alla stagione degli altri italiani in MotoGp, Cadalora trova poco da salvare: “Abbiamo avuto uno strapotere spagnolo, per noi italiani non è il massimo. Andrea Dovizioso è stato l’unico che ha impensierito in qualche occasione Marc Marquez. Ma gli è mancata costanza – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ – e questo gli ha impedito di lottare per il Mondiale“.

Infine sulle possibilità italiane in Moto2: “Secondo me, abbiamo buone possibilità di provare a vincere il campionato del mondo con un italiano. Possono vincere Luca Marini o Bastianini, che hanno già qualche anno di esperienza in più. Lorenzo Dalla Porta ha avuto un’ottima stagione quest’anno. È stato il campione del mondo in Moto3. Va in Moto2, con una moto molto diversa rispetto alla Moto3, ma andrà in una buona squadra”.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 12:37