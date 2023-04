Sprint race, Leclerc rassegnato: "Red Bull in gara più veloce"

Il pilota monegasco: "Domani partirò nuovamente dalla pole-position, ma se non dovesse essere possibile vincere, allora prenderemo più punti che possiamo".

29-04-2023 16:50

Dopo la sprint race, Leclerc ha parlato così in vista della gara di domani: “Non possiamo cambiare la macchina più di tanto, ma c’è una conferma di quello che pensavamo: la Red Bull sul passo gara va più veloce“.

“Domani partirò nuovamente dalla pole-position – continua Leclerc -, ma se non dovesse essere possibile vincere, allora prenderemo più punti che possiamo. Del resto, non dobbiamo dimenticare quale fosse il ritardo negli altri weekend. Oggi non ho lottato troppo con Perez, cercando di gestire al meglio le gomme, ma alla fine il degrado è arrivato comunque. Vediamo domani come andrà“.