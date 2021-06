Stampa inglese contro Conte: i retroscena del no al Tottenham

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham non è neppure iniziata. Eppure, la stampa inglese non è tenera nel commentare il fallimento della trattativa tra gli Spurs e il tecnico salentino.

Il presidente dei londinesi Daniel Levy aveva scelto Conte per ripartire dopo una stagione molto deludente, scandita dall’esonero di José Mourinho e dalla sofferta qualificazione alla Conference League con in panchina il traghettatore Ryan Mason, ma le richieste ritenute eccessive da parte dell’ex allenatore dell’Inter hanno spazientito il massimo dirigente del Tottenham, che ha deciso di rivolgersi altrove per avviare un nuovo ciclo.

Nel dettaglio, il ‘Sun’ ha riportato i paletti che l’ex allenatore dell’Inter aveva messo nella trattativa, definendo “eccessive” e addirittura potenzialmente “dannose” per il club le richieste avanzate dal tecnico italiano.

Oltre a un ingaggio da 15 milioni di sterline l’anno, vicino ai 17 milioni netti, la cifra percepita dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, Conte aveva chiesto un budget per il mercato da 100 milioni.

Richieste impossibili da esaudire per il Tottenham. Il club londinese, tra i più colpiti dalla pandemia, ha infatti dovuto chiedere un prestito da 150 milioni di sterline per gestire le spese correnti, tra le quali anche il pagamento dei lavori per il nuovo stadio, costato complessivamente qualcosa come un miliardo di sterline.

Necessità che hanno spinto Harry Kane ad annunciare con ampio anticipo l’addio durante il prossimo mercato. Constatata la distanza incolmabile tra domanda e offerta Levy ha quindi interrotto le trattative.

Curiosamente, Conte si è quindi trovato a dialogare con una società alle prese con una situazione ancora più grave rispetto all’Inter, il cui presidente Steven Zhang, ribadendo la stima per il tecnico salentino, ha affermato la necessità della società di mettere a segno plusvalenze importanti nel prossimo mercato.

Un punto di vista poco gradito da Conte, che ha quindi preferito lasciare l’Inter dopo due sole stagioni di fronte alla mancanza di certezze sulla possibilità di lottare per vincere in Italia e in Europa. Per l’ex ct della Nazionale sembra quindi profilarsi all’orizzonte una pausa più o meno lunga dal calcio.

Solo le eventuali lusinghe del Paris Saint-Germain sembrano poter far vacillare Conte essendo quello francese l’unico club con un potenziale economico a livello di ingaggio e di libertà d’azione sul mercato in grado di accontentare le richieste del vincitore dell’ultima Serie A.

OMNISPORT | 06-06-2021 11:42