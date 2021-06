Mercato Inter, Zhang fa tremare i tifosi: obiettivo plusvalenze

Cresce la preoccupazione tra i tifosi nerazzurri. Le nuove dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport di Steven Zhang, numero uno dell’Inter, hanno confermato come il mercato nerazzurro sarà concentrato sulle cessioni.

“C’è bisogno di un’ampia plusvalenza alla fine di questo calciomercato, ma vogliamo mantenere molto competitiva la squadra per permetterle di fare bene in Champions e ovviamente di riconquistarla il prossimo anno, perché vogliamo stabilmente stare tra i grandi club europei”, le parole del numero uno nerazzurro.

Insomma, priorità a cessioni che possano garantire plusvalenze importanti. Diversi i nomi che vengono immediatamente alla mente. Attenzione alla posizione di Lautaro Martinez. Davanti ad una proposta adeguata, potrebbe quindi fare le valigie.

Da capire anche il futuro di Marcelo Brozovic. Costato all’Inter circa otto milioni di euro, il centrocampista nerazzurro garantirebbe una plusvalenza notevole (viene valutato non meno di 30/40 milioni di euro).

Già nota la possibilità dell’addio di Achraf Hakimi. L’Inter l’ha pagato 40 milioni di euro al Real Madrid (più cinque di bonus). Ne vorrebbe il doppio. Sarebbe un grande aiuto per far quadrare i conti societari. Il PSG sta lavorando per trovare un accordo che possa portare benefici ad entrambi i club.

Per fortuna dei tifosi dell’Inter, Romelu Lukaku, al momento, pare l’unica stella non a rischio cessione. Il belga, nonostante l’addio di Antonio Conte, ha fatto sapere di voler continuare a giocare nell’Inter. Saranno altri a garantire le plusvalenze che cerca Steven Zhang.

OMNISPORT | 06-06-2021 08:57