11-07-2022 12:09

La loro storia aveva riempito il personaggio Marco Melandri in un contesto a lui alieno coem quello dell’Isola dei Famosi, reduce dalla svolta no vax e no green pass alla vigilia della sua partecipazione all’adventure game.

Con la sua compagna, Manuela Raffaetà, Melandri ha affrontato e vissuto una profonda crisi che lo aveva allontanato dalla famiglia, disorientandolo a suo dire: la sua esperienza in Honduras si è rivelata breve, eppure ha incastrato nella narrazione degli autori questo spaccato privato che era stato sommerso, probabilmente, anche dalla sua improvvisa svolta pubblica.

Il ritorno di Melandri dall’Isola

Al suo ritorno dall’Isola, il rapporto di Melandri con Manuela, sua storica compagna e madre di sua figlia, sembrava rafforzato anche dalla riflessione che la solitudine patita, in un angolo paradisiaco ma pur sempre remoto, gli aveva consentito di affrontare sulle sue scelte e sulla relazione avuta con la sua ex, la quale era stata al suo fianco dopo la prima crisi con la Raffaetà.

Su di lei è tornata, attraverso i social, anche Manuela che ha deciso di rompere il silenzio sulla sua storia con Marco Melandri e lo stato dei loro attuali rapporti: in una relazione lunga più di 15 anni hanno condiviso un percorso comune edificato su scelte che li hanno condotti a costruire un nucleo unico.

Su Instagram la verità di Manuela Raffaetà

La Raffaetà, moglie del campione, si è sfogata su Instagram dopo aver evitato di affrontare questo tema così privato complice una serenità mostrata in studio, che si è rivelata effimera, temporanea:

“Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Ho sempre preferito non espormi , tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta !! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e I nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me ,senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa bene. Sostengo che per salvare la Famiglia bisogna lottare e so che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi. Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni. L’ amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia nel trovare giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni soprattutto nelle difficoltà e nelle sfide giornaliere che ci presenta la vita anche nella routine. Non è per tutti, Ci vuole tanta forza”, quanto reso noto da Manuela evidentemente molto provata dalla situazione che si è creata dopo l’adventure game.

I rapporti nella coppia e la loro decisione

Come spesso ribadito anche dall’ex campione di motociclismo, il loro primo pensiero è da genitori per la bambina arrivata e cresciuta con amore, attenzioni e molto attesa:

“Questi pensieri mi hanno dato energia nei periodi più difficili e se anche l’esito non e’ stato quello sperato; mi dispiace soprattutto per mia figlia ma era giusto provarci . Lei e la sua serenità prima di tutto ma non posso più’ lottare da sola! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina“.

La rottura dopo il rientro dall’Honduras: ritorno all’ex

Secondo quindi la ricostruzione fornita via social da Manuela Raffaetà, con Melandri la separazione si è consumata a breve distanza dal suo rientro in Italia. Una verità che ha deciso di condividere anche per quanti sostengono prove simili e le hanno manifestato solidarietà, affetto o, al contrario, le hanno palesato le proprie sofferenze.

E’ a costoro che si rivolge, nella chiosa di questo lungo post:

“Concludo con alcune frasi che spero possano aiutare tutte quelle donne che mi scrivono ogni giorno in difficoltà. L’amore vero non finisce mai, si sceglie di spegnerlo e di non lavorarci più. Le persone non vanno mai via per qualcosa di più bello ma per qualcosa di più facile. La vera libertà non sarà mai con una nuova donna /uomo una nuova casa o un nuovo luogo dove abitare. La vera libertà e la vera felicità la troverete sempre solo dentro voi stessi.

VIRGILIO SPORT