Marco Melandri rompe il silenzio a pochi giorni dall'avvio dell'Isola

A pochi giorni dall’avvio della nuova edizione dell’Isola (e relativo annuncio della sua partecipazione), Marco Melandri ha esplicitato quanto si vociferava da settimane assumendosi la responsabilità di un post che avrà le sue ripercussioni sulla partenza e sulla sua vita privata, in questa delicata fase della sua carriera.

L’irruenza dei rumors che riguardano la sua relazione con la compagna, Manuela Raffaetà (madre di sua figlia), ha preso il sopravvento costringendo l’ex pilota di MotoGP già campione del Mondo nella classe 250 a pubblicare un accorato e dettagliato post per intervenire e scansare ogni pregiudizio, ogni ombra e ristabilire l’equilibrio, senza che quanto già trapelato travolgesse sé e la sua famiglia.

In questa lettera, Melandri ha maturato la convinzione che perché si sia serenità si deve partire dal vero, dallo stato di realtà a tutela delle persone interessate:

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021 Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscienza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre”.

Così Melandri, ha avvertito l’esigenza di rompere il silenzio attorno a una vicenda strettamente privata e che aveva suscitato non poche attenzioni.

“Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria.. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili… Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava…”.

“Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!”.