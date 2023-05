Stefano Domenicali: "Giusto annullare GP di Imola, colpito da tragedia alluvione"

L’ex Team Principal della Ferrari in una nota: “La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1 poiché dobbiamo garantire la sicurezza”

17-05-2023 15:31

Come annunciato precedentemente, salta ufficialmente il Gran Premio di Imola. La causa dell’annullamento , come visto e immaginabile, è data dalla situazione drammatica che si sta abbattendo sull’Emilia Romagna. Mancavano solo due giorni dall’inizio delle prove libere del venerdì e successivamente dall’inizio ufficiale del weekend di gara a Imola. Ma la Formula Uno ha annunciato l’annullamento del Gran Premio che si tiene in Emilia Romagna. “L’alluvione che sta colpendo la regione in queste ore ha portato gli organizzatori alla decisione di cancellare l’evento, che non verrà quindi ricollocato in un’altra data” riporta OA Sport.

Tramite una nota ufficiale della Formula 1, come riportato ancora una volta da OA Sport, si legge il pensiero di Stefano Domenicali. La nota ufficializzava la notizia della cancellazione del GP imolese. Le parole di Domenicali: “È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e all’Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alle vittime dell’alluvione, alle famiglie e alle comunità colpite“.

Prosegue poi il dirigente della F1, nonché ex team principal della Ferrari e attuale CEO della massima categoria automobilistica globale: ““Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro“.

Stefano Domenicali appoggia la scelta di posticipare il Gran Premio di Imola in modo tale da non gravare ulteriormente sulle autoritа locali in un momento di assoluta emergenza: “La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1 poiché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione”.