Stefano Manzi alla ricerca della rivincita

Archiviata la pratica della gara di casa, per il Forward Racing Team è tempo di concentrarsi sulla prossima tappa mondiale, che si disputerà questo weekend in terra spagnola, presso il circuito di Barcelona-Catalunya.

Per Stefano Manzi c’è tanta voglia di rivalsa. "Non vedo l’ora di scendere in pista a Barcellona, per riscattare la gara del Mugello, dove, per una caduta, non sono riuscito ad andare a punti – dice -. I test del lunedì nel circuito toscano, seppur terminati anzitempo per la forte pioggia, ci hanno permesso di andare a fondo in merito agli inconvenienti tecnici che hanno condizionato la tappa italiana. Ripartiamo quindi fiduciosi in un buon risultato su questo circuito che, seppure non sia tra i miei preferiti, si fa sempre apprezzare per il tifo caloroso e l’ambiente che si respira in tutti e tre i giorni di gara".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 17:40