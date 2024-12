Stefanos Tsitsipas nella bufera: posta un video dove sfreccia a 276 km/h. Poi attacca genitori e "sistema"

Indignazione sui social per un post in cui Tsitsipas ripercorre alcuni momenti salienti del 2024. Soprattutto fa scalpore il video nel quale sfreccia in auto a folle velocità.

Certi atleti dovrebbero dare il buon esempio, ma a volte fanno di tutto per finire dalla parte opposta a quella desiderata. Vedi Stefanos Tsitsipas, resosi protagonista di un episodio decisamente censurabile: si è ripreso con uno smartphone mentre era intento a sfrecciare a oltre 270 km/h su una strada pubblica con limite a 100 km/h. Ma la cosa ancor più grave è che ha postato tutto sui propri profili social, noncurante delle possibili conseguenze che un gesto simile poteva avere tra il suo pubblico di 1,9 milioni di followers, composto (come logica vuole) anche da ragazzi di età giovane e ancora alle prime armi con il mondo delle automobili.

Video e foto alla rinfusa: Tsitsi, che combini?

Tsitsipas non s’è scusato, anzi non ha fatto proprio nulla per redimersi dopo la bravata. Però ha pensato bene di aggiungere al video alcune frasi “criptiche”, affidando una sorta di testamento spirituale all’anno che sta per concludersi. “Gli ultimi mesi sono stati una tempesta silenziosa di evoluzione. Attraverso difetti, rischi e infinite possibilità, la vita rivela la sua bellezza, non nella perfezione, ma nella sua audace imprevedibilità. Cosa ci aspetta? Solo il tempo ce lo dirà”.

Oltre al video nel quale si vede il greco andare a velocità decisamente troppo sostenuta, il post si completa con diverse foto riferite alla sua relazione con Paula Badosa (che procede abbastanza spedita, seppur tra tanti alti e bassi), ad alcuni luoghi visitati, altre invece riferite a strani fotomontaggi (ce n’è una con un peperoncino messicano al posto del Cile), nonché un video dove attraverso alcuni cartoni animati esprimere una riflessione sul rapporto tra figli e padri “narcisisti”, evidentemente riferito alla recente rottura con il padre Apostolos (che è stato anche suo ex allenatore), con il quale il rapporto è oggi ai minimi termini.

“Il cambiamento non è necessariamente una cosa negativa. È un processo che richiede pazienza e impegno, anche se i risultati non lo mostrano subito. Confido che questi cambiamenti mi porteranno dove voglio essere”, ha concluso Tsitsi, che pure s’è preso buone critiche per i suoi post criptici e in generale per quanto ha mostrato.

Un 2024 senza gioie (tolta Monte Carlo…)

Il 2024 del tifoso genoano non è stato certo l’anno migliore della sua carriera professionistica. Su 67 incontri disputati, Tsitsipas ne ha vinti 45, cedendo in 22 altre occasioni. L’unico acuto degno di nota è stato a Monte Carlo, torneo vinto battendo in finale Casper Ruud dopo che in semifinale aveva fatto fuori Jannik Sinner nella partita della discussa mancata chiamata arbitrale (non corretta dall’italiano) che ha finito per rivelarsi decisiva ai fini del risultato.

Poi un’altra finale sulla terra, a Barcellona (stavolta sconfitto da Ruud) prima di un lento declino, con una sola semifinale conquistata a Gstaad (battuto da Berrettini) e una sfila di eliminazioni a quarti e ottavi di finale. E la sensazione di un talento che progressivamente si va sprecando.