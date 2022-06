Steiner mette in guardia Magnussen e Schumacher

07-06-2022 12:14

Si avvicina il weekend di Formula Uno: il calendario prevede il GP a Baku, teatro della ottava gara del circus e successivamente l’appuntamento in Canada, previsto immediatamente dopo l’Azerbaijan, dal 17 al 19 giugno. Due appuntamenti consecutivi in due zone distanti del mondo che avevano già suscitato polemiche.

Il team principal della Haas, Günther Steiner, ha indicato le maggiori insidie nel lavorare in occasione di due GP consecutivi così distanti tra loro a livello geografico, lanciando anche un messaggio chiaro ai suoi piloti dopo i fatti di Monaco: “Le sfide sono rappresentate dal fatto che si passa da un continente all’altro, è un viaggio lungo e bisogna lavorare sodo per poter portare a termine tutto – ha commentato – si hanno solo pochi giorni per rimettersi a posto e ripartire per la gara successiva. Se si va incontro a qualche incidente o si fanno danni sulla vettura, tutto si complica e diventa ancor più difficile, quindi la parola d’ordine è no incidenti o danneggiamenti a Baku”.