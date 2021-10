Stekelenburg si opera all'anca: stagione finita

Ai box da inizio settembre, ora la stangata: per Maarten Stekelenburg, il 2021-2022 è già terminato. Il 39enne portiere dell’Ajax, ex Roma, dovrà restare a guardare i compagni per l’intera stagione causa problemi all’anca.

Lo rende noto la stessa società di Amsterdam con un comunicato ufficiale.

“Maarten Stekelenburg non potrà più giocare con l’Ajax in questa stagione. Il portiere è fermo da tempo a causa di un infortunio e ora servirà un’operazione per ottenerne il pieno recupero”.

Una notizia confermata anche dal diretto interessato, con dichiarazioni rilasciate tramite il sito internet dei Lancieri.

“Devo operarmi all’anca per risolvere i miei problemi, poi seguiranno mesi di riabilitazione. Sono passato da un estremo all’altro. Quando sono tornato all’Ajax nel 2020 non avrei mai immaginato di vincere trofei da portiere titolare, né mi sarei aspettato di avere gli occhi puntati addosso agli Europei con la Nazionale”.

“Poi ho dovuto porre fine alla mia carriera internazionale per concentrarmi sull’Ajax, e ora la mia stagione è improvvisamente finita a causa di questo infortunio. Sono terribilmente deluso”.

Stekelenburg, cresciuto proprio nel vivaio del club biancorosso, come detto in carriera è transitato anche in Serie A difendendo i pali della Roma tra il 2011 e il 2013 inanellando 48 presenze.

OMNISPORT | 06-10-2021 16:36