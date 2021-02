Stella Rossa-Milan, le formazioni ufficiali: Mandzukic e Falcinelli dal 1'

Prima sfida ad eliminazione diretta per il Milan in questa Europa League, con l’andata dei sedicesimi di finale contro la Stella Rossa. Si gioca al Marakana di Belgrado.

Stefano Pioli fa un po’ di turnover, ma non in modo massiccio. In porta c’è Donnarumma, mentre sulla fascia destra difensiva gioca Kalulu, con Romagnoli e Tomori in mezzo. Bennacer e Meite in mediana, con una trequarti inedita composta da Castillejo, Krunic e Rebic. Mandzukic fa rifiatare Ibra in attacco.

Stankovic recupera Falcinelli e lo schiera al centro dell’attacco, con Falco in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI STELLA ROSSA-MILAN

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Rodic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. All.: Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Meite; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All.: Pioli.

OMNISPORT | 18-02-2021 18:00