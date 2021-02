Stella Rossa-Milan, Pioli: "E' mancata le personalità"

Il ritorno alla vittoria del Milan è rimandato. Dopo la sconfitta contro lo Spezia in campionato, infatti, i rossoneri sono stati fermati a Belgrado dalla Stella Rossa: 2-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e tutto da decidere in quel di San Siro.

Turnover per il Milan contro il team Stankovic e pareggio da parte della Stella Rossa all’ultimo secondo: ancora in vantaggio per un passaggio agli ottavi di finale, i rossoneri sembravano poter però conquistare il successo per avere già un piede alla fase successiva.

Pioli ha parlato così al termine della gara: “Dobbiamo analizzare le gare e alzare il livello delle nostre prestazioni, perché arriva un momento importante della nostra stagione. Si può fare meglio e dovevamo farlo, è mancata la personalità”.

Il tecnico del Milan è deluso in parte: “Era la gara giusta per rilanciarcia, la vittoria era quasi raggiunta. Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica, potevamo fare il terzo goal e soprattutto non dovevamo subire il pareggio. Però il 2-2 rimane un buon risultato in vista del ritorno, è positivo”.

Bennacer nuovamente k.o: “La nota veramente dolente della serata è la sua ricaduta. Ha sentito qualcosina, questo è un aspetto negativo della serata di oggi. Dispiace per lui dato che dovrà fermarsi di nuovo”.

