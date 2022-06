Stoccarda, Murray: "Grande settimana, Berrettini alto livello"

12-06-2022 20:04

Matteo Berrettini ha battuto Andy Murray nella finale dell’Atp di Stoccarda. Al termine del match, lo scozzese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È stata una settimana incredibile, era la mia prima volta a Stoccarda. Mi sono goduto tutto il tempo qui, abbiamo fatto un gran lavoro. I fan mi hanno sempre supportato e li ringrazio tantissimo, nel weekend c’era un’atmosfera incredibile”.

Murray si complimenta con Berrettini: “Congratulazioni a Matteo e al suo team, tornare così dopo un’operazione non è mai facile e lui l’ha fatto già ad un grande livello. In bocca al lupo per le prossime settimane e per il torneo di Wimbledon. Voglio poi ringraziare il mio team qui e quello a casa. Abbiamo fatto grandi progressi nelle ultime settimane, spero di migliorare il mio tennis e di vedervi ancora in futuro”.