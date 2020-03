Stop alla Serie A, Paulo Fonseca si schiera

Alla vigilia della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha preso posizione in merito alla decisione del Governo di sospendere il campionato di Serie A a caussa delal drammatica diffusione del virus Covid-19.

"C'è una cosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone – ha detto il tecnico portoghese – Ritengo che in questi giorni si prenderanno decisioni molto importanti e che non debbano essere prese solo dalle rispettive leghe, ma debbano essere prese insieme all'Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi disputare Valencia-Atalanta, per esempio. Il coinvolgimento dell'Uefa sarà molto importante per tutti i campionati".

