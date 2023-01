Stop alle partite dell'Atalanta in Francia

20-01-2023 19:33

Le partite dell’Atalanta non verranno più trasmesse in Tv in Francia. BeIn Sports, l’emittente detentrice dei diritti televisivi delle partite della Serie A nel Paese transalpino, ha comunicato ai propri abbonati lo stop.

La decisione è stata presa a causa dello sponsor sulla maglietta degli orobici, “Plus 500”, società nel mirino del Governo francese perché offrirebbe “servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi”. Le pubblicità di trading sono infatti vietate in Francia. Stop anche per gli svizzeri degli Young Boys e per i polacchi del Legia Varsavia.