Stop Uefa alle coppe europee, i social si scatenano

Champions ed Europa League sospese. L’Uefa prende finalmente atto dell’emergenza coronavirus e rinvia tutti i match in programma la prossima settimana. Anche Napoli, Roma e Inter, dopo il rinvio del match tra Juve e Lione, possono rivedere i loro piani. Ma sono i tifosi di tutte le squadre a tirare un sospiro di sollievo, per una decisione più volte invocata e arrivata – forse – sin troppo tardi.

Meglio tardi che mai

Tra i primi a condividere l’annuncio dell‘Uefa su Twitter è Enrico Varriale, che da giorni sottolineava l’esigenza di fermare tutto. Con un commento eloquente: “Finalmente”. Anche Maurizio Pistocchi esulta: “Meglio tardi che mai”.

Ironia e sarcasmo

Tra i più pungenti c’è Fabrizio Biasin, che proprio ieri sulla questione aveva montato una coinvolgente polemica: “Ufficiale: rinviati gli ottavi di Champions ed Europa League. L’intuito, la saggezza, la sensibilità, la lungimiranza dell’Uefa“.

Decisione inevitabile

Per il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, il rinvio delle competizioni europee è stata “una decisione inevitabile. L’altra sera ha fatto impressione vedere lo stadio di Liverpool pieno. Anche nella dimensione sportiva abbiamo bisogno di una guida a livello europeo ma alla fine siamo stati noi a darla”.

I tifosi della Juve

E i tifosi? Alcuni sostenitori della Juve si affrettano a fare altra polemica con Varriale. “Juve ancora in corsa, mi dispiace per lei”, ironizza Niccolò. “Quindi ci conferma che la Champions League della Juventus non è compromessa?”, scrive un avvocato.

E quelli delle altre squadre

Un altro tifoso invece polemizza proprio con la Juve: “L’hanno salvata, altrimenti sarebbe uscita alla prossima”. Ma più in generale sono tanti a ironizzare sulla rapidità d’intervento dell’Uefa: “Il tempismo decisionale però vince su tutto”, scrive Simone. Anche Ciccio fa lo spiritoso: “Secondo me un altro po’ potevano aspettare. Indegni”. Matteo invece lancia un altro allarme: “Hanno fermato anche la Premier, eppure in Germania si continua a giocare a porte chiuse nel fine settimana. Rinviata solo la partita dell’Hannover di 2. Liga. Ma ci sono o ci fanno?”.

SPORTEVAI | 13-03-2020 12:53