Storia, futuro e scudetto: tifosi Milan spaccati su Maldini

Fa discutere sui social l’intervento di Paolo Maldini a ‘Che tempo che fa’, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Due. Il dirigente del Milan ha parlato della sua esperienza con il coronavirus, poi si è soffermato su alcune questioni molto importanti relative agli aspetti sportivi: il futuro della serie A, la sua permanenza al Milan, l’epilogo della corsa scudetto.

Paolo Maldini e il coronavirus

La notizia della positività di Paolo Maldini e del figlio Daniel, qualche settimana fa, aveva sconvolto gli appassionati, non soltanto quelli rossoneri. L’ex terzino ha raccontato così la sua esperienza: “Tutta la mia famiglia è stata contagiata. Io, i miei due figli, mia moglie. Ora per fortuna stiamo tutti bene, anche se sono state due settimane davvero dure. Quel che conta, però, è che ora stiamo bene”.

Paolo Maldini e il destino della serie A

Il campionato 2019-2020 sarà portato a termine? Maldini ha le idee chiare in proposito: “Bisogna provare a finire la stagione, il calcio è un’azienda con un indotto di quasi cinque miliardi. Ha grande importanza sociale oltre che sportiva e c’è l’esigenza di provare a ripartire, naturalmente mettendo tutti in sicurezza. Ritiro? Bisogna considerare anche la salute mentale dei calciatori: andare in ritiro dopo due mesi di lockdown non sta né in cielo né in terra”.

Paolo Maldini e il futuro al Milan

Quindi un inevitabile passaggio sulla permanenza al Milan, dopo le turbolenze dei giorni scorsi legate all’approdo in rossonero di Ralf Rangnick: “La storia della mia famiglia con il Milan – ha precisato Maldini – è talmente lunga che difficilmente avrà fine…”.

Paolo Maldini e la corsa scudetto

Ma chi lo vincerà lo scudetto, semmai il campionato di serie A dovesse effettivamente ripartire e concludersi in piena estate? Anche qui Maldini ha le idee chiare: “La Juventus ha vinto tanti campionati di fila, per la legge dei grandi numeri direi Lazio“.

Maldini, le reazioni dei tifosi del Milan

Cosa ne pensano i tifosi del Milan a proposito dell’intervento di Maldini? Jack è convinto che rimanga: “Penso che con quella dichiarazione Maldini abbia confermato che resta, a meno che non parlasse del figlio”. Meno possibilista un altro fan: “Vi traduco quello che ha voluto dire: nonostante a fine anno io me ne vada, la storia della mia famiglia con il Milan non finirà mai”. Caustico il Tweet di Yago: “Si ok, Maldini il più grande difensore della storia. Ok siamo tutti d’accordo. Ma come dirigente ha fatto pena. PUNTO. Questa è la verità”. Anche Giampaolo è impietoso: “Maldini ha lo stesso problema di Totti, pensano che aver scritto la storia con la propria squadra li faccia diventare in automatico proprietari di essa. Purtroppo o per fortuna non funziona così caro Paolo, come dirigente il nome conta un fico secco”.

SPORTEVAI | 18-05-2020 09:33