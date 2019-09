Stramaccioni nei guai: bloccato in Iran

E' sempre più un incubo l'avventura di Andrea Stramaccioni in Medio Oriente: l'ex tecnico dell'Inter, attualmente alla guida dell'Esteghlal di Teheran, non è potuto rientrare in Italia come previsto in concomitanza con la pausa del campionato iraniano.

L'ex allenatore nerazzurro e i suoi tre collaboratori sono stati fermati in aeroporto dalla polizia locale, che ha contestato loro un visto turistico scaduto. Stramaccioni, che allena a Teheran da tre mesi, ha contattato l'ambasciata italiana per sbrogliare la scomoda situazione.

SPORTAL.IT | 31-08-2019 14:52