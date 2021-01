Sci: strepitosa Sofia Goggia, trionfa anche a Crans Montana

Sofia Goggia non delude le aspettative e le speranze azzurre e si aggiudica la discesa libera di coppa del mondo femminile di Crans Montana (Svizzera), cominciata con oltre due ore di ritardo a causa di un fortissimo vento e con qualche intoppo di troppo proprio per le condizioni avverse.

Nonostante la gara si stata accorciata e con l’impellente minaccia vento, la Goggia non si è smentita. Grazie a questo successo, il terzo in discesa, Sofia domina la classifica della coppa di disciplina e si conferma dotata di un talento inarrivabile nella specialità che la vede al centro di un avvio davvero entusiasmante nonostante le premesse di stamani.

La felicità di Sofia Goggia: contenta e concentrata

“Non mi aspettavo di vincere oggi viste le condizioni – ha detto la bergamasca -. Ero contenta di essere arrivata oggi in fondo con la luce verde, ma non pensavo sarebbe bastato, perché durante la mia discesa ho trovato talmente tanto vento che ho pensato che fosse impraticabile. E’ andata così. Sono contenta e adesso anche concentrata per domani”. Quando le è stato chiesto se avesse patito le incertezze della mattina, la Goggia ha risposto così: “Io non sono quella che patisce le giornate lunghe, cerco di riempire i tempi lunghi cercando di aumentare la concentrazione. Fa parte della maturità di un’atleta saper gestire queste attese. Ho avuto emozioni differenti: quando ho visto che ero davanti ero contenta per la classifica ma non avrei detto che avrei vinto, però dopo di me la neve ha cominciato a cambiare”.

L’elogio del ministro Spadafora

“Grandissima Sofia Goggia che trionfa a Crans Montana ed entra nella storia. Con quella di oggi diventa la prima italiana di sempre ad ottenere tre vittorie consecutive in discesa nella Coppa del mondo che la vede sempre più prima. Bravissima Sofia, siamo fieri di te”, il commento di Vincenzo Spadafora, ministro dello sport in un post pubblicato su Facebook dopo il risultato raccolto dalla campionessa.

Dominik Paris terzo nella discesa libera

A un anno dall’infortunio che lo ha colpito, torna sul podio Dominik Paris, che si piazza terzo nella discesa libera di coppa del mondo sulla pista Streif di Kitzbuehel.

L’azzurro, al primo podio stagionale, è stato preceduto di 56 centesimi dallo svizzero Beut Feuz e di 40 dall’austriaco Matthias Mayer. Quanto agli altri azzurri, Christof Innerhofer ha chiuso al 22/o posto, Matteo Marsaglia ventesimo.

VIRGILIO SPORT | 22-01-2021 15:12