Strip Fortnite: il nuovo modo di giocare che ha sconvolto YouTube

Su Fortnite ne abbiamo lette di tutti i colori: la stravagante danza del giocatore francese Griezmann ai Mondiali, le strane apparizioni in giro per il mondo delle mascotte fino alla corsa in Golf Kart che ha provocato la ‘morte’ in gamer di 4 player. Insomma, il titolo targato Epic Games è costantemente sotto i riflettori! Questa che vogliamo raccontarvi oggi, però, è una trovata a dir poco ‘particolare’: lo Strip Fortnite.

Di cosa si tratta? Visto il successo indiscusso del gioco, alcuni creator di YouTube hanno deciso di sfruttare il trend Fortnite associandolo a un tema sempre molto apprezzato, soprattutto dalla community online: l’erotismo. Già dal nome, Strip Fortnite, è facile intuire di cosa stiamo parlando: qualcuno si spoglia durante le partite del famoso titolo di Epic Games (1 kill = 1 strip).

Ok, ma come funziona? I protagonisti scelgono di giocare live o di riprodurre le trasmissioni degli streamer più conosciuti del gioco, spogliandosi o facendo fare lo spogliarello a una ragazza sexy. Vi basterà andare su YouTube e digitare nella barra di ricerca “strip fortnite” per rendervi conto della portata del fenomeno: tantissimi i video con milioni di visualizzazioni!

Però, c’è un però! Moltissimi dei video caricati hanno un’immagine di anteprima ingannevole, utilizzata per attrarre il maggior numero di utenti. In realtà, soprattutto perché non si tratta di un social network a luci rosse, non è possibile assistere a veri e propri spogliarelli completi. Anche perché la piattaforma è ‘frequentata’ da tantissimi ragazzi giovani, spesso minorenni, se non addirittura bambini.

Poco etico o trovata geniale? Non sta a noi giudicare! Dai numeri, però, possiamo dirvi che, in questa combinazione ‘game-eros’, Strip Fortnite sta avendo maggiore successo di altri titoli. Chissà quanti di voi saranno già andati a curiosare!

HF4 | 20-07-2018 09:30