Fortnite: corsa in Golf Kart finisce in 'tragedia' per 4 gamer

È da poco uscita la Stagione 5 di Fortnite, aggiornata dagli sviluppatori del Battle Royale più in voga del momento con numerosi contenuti: nuove modalità di gioco (con elementi personalizzabili), un Pass Battaglia, nuovi eroi e i primi mezzi di trasporto. Già, i primi veicoli… come i Golf Kart, di cui i fan sono già innamorati. Per non dire ‘impazziti’!

Come vi avevamo già raccontato, i Golf Kart sono l’ideale per la Modalità Battaglia Reale a Squadre di Fortnite, perché consentono di trasportare fino a 4 personaggi contemporaneamente e permettono di spostarsi più rapidamente all’interno della mappa di gioco del Battle Royale. Non solo. Con i Golf Kart si possono investire avversari ‘troppo lenti’ che sono un ostacolo per i player.

Però, chi la fa l’aspetti… Questi nuovi veicoli, infatti, non forniscono alcun tipo di protezione, perciò quando si è alla guida ci si ritrova a essere dei veri e propri bersagli in movimento. Ma i player di Fortnite trovano sempre un modo alternativo di utilizzare i nuovi elementi, proprio come è successo a un gruppo di gamer che ha usato i Golf Kart per affrontare strade altamente pericolose, forse quasi impercorribili.

Nel video (postato su Reddit) si vede una corsa ‘estrema’ prima per le alture e poi su piattaforme di legno poco stabili e soprattutto molto alte. I giocatori non sono proprio riusciti a evitare la tragedia e i personaggi sono precipitati con il Golf Kart nel vuoto e schiantati a terra, morendo ‘in game’ sul colpo.

Niente di grave, si intende! D’altronde sperimentare fa parte del mondo del gaming, soprattutto di quello di Fortnite, in costante aggiornamento. Anche se, pure nel gioco, un pizzico di prudenza non guasta mai!

HF4 | 19-07-2018 09:30