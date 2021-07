Striscione vergognoso contro Hysaj, il web si ribella

Non è finita là. Non è finita col comunicato della Lazio, apparso troppo soft in realtà per quasi tutti: la polemica che ha visto coinvolto Hysaj – colpevole, secondo gli ultrà estremisti del club biancoceleste, di aver cantato Bella Ciao, l’inno partigiano, come si è visto nel video diffuso da Luis Alberto (e poi cancellato) continua. Dopo l’acceso confronto preteso e ottenuto dai tifosi in una pizzeria di Auronzo la squadra stava mangiando, ecco arrivare anche uno striscione infamante a Roma “Hysaj verme, la Lazio è fascista”.

Spopola su twitter l’hashtag #IostoconHysaj

Il popolo del web, anche quello fatto dalla maggioranza della tifoseria laziale, è indignato e spopola l’hashtag #IostoconHysaj, a sostegno del calciatore, con i tifosi che hanno preso le distanze dagli ultras: “Per un semplice video in cui Hysaj canta “Bella Ciao” sta succedendo il finimondo. Non credo che i tifosi della Lazio siano tutti così. Quella minoranza che ha esposto lo striscione non merita lo stadio. Non meritano nulla.” o anche: “Il volo dell’aquila è per me, da sempre, l’espressione massima di Libertà. Il contrario esatto del fascismo”.

Sotto accusa anche la Lazio per il comunicato blando

Nel mirino anche la società che nel comunicato non ha condannato apertamente i tifosi ribelli: “Prendete una posizione contro ‘sti quattro imbecilli, netta e subito. Se non lo fate ora che gli stadi sono chiusi da un anno e mezzo quando avete intenzione di farlo, quando riapriranno e avranno ancora più visibilità? Vanno fermati ora, e per sempre” o anche: “Nella vita schierarsi é d’obbligo se non si vuole vivere nell’incertezza. Questa non é una battaglia tra chi è di destra e chi di sinistra, ma tra chi ama lo sport e chi lo usa per ottenere visibilità” e ancora: “perché nel comunicato, dopo aver espresso massima solidarietà al calciatore, non avete ribadito con fermezza che la Lazio NON È ASSOLUTAMENTE FASCISTA? Siete ostaggio di un manipolo di idioti che sporcano il nome della vostra tifoseria. Un abbraccio agli amici laziali, FORZA. #iostoconHysaj” e infine: “Hysaj ha cantato Bella Ciao, solo perché è famosa grazie alla “Casa di Carta”. La politica non c’entra nulla. Quindi rilassatevi”.

