Stroppa: "La squadra cresce, rosa equilibrata"

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia del match contro la Spal: “Cercheremo di imporci contro un avversario temibile, sarà una partita sulla falsariga di quella contro la Cremonese. Clotet ha fatto un ottimo lavoro e in avanti hanno giocatori veloci e pericolosi”.

“Favilli? Ha preso un colpo e non ci sarà. Marrone? Ci sarà. La rosa dopo il mercato? La squadra è pronta per quello che potrebbe essere ma non lo è adesso a causa delle tante assenze. La squadra cresce e io sono soddisfatto perché la rosa è equilibrata e competitiva in ogni zona del campo”.

OMNISPORT | 10-09-2021 16:20