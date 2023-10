Europa League, Sturm-Atalanta: orario, formazioni e dove vederla in Tv e streaming

La Dea vola in Austria per chiudere il discorso qualificazione: tegola Palomino per Gasperini, Koopmeiners c'è. Le ultime su Sturm Graz-Atalanta

25-10-2023 12:46

Il programma della 3a giornata della fase a gironi di Europa League propone la sfida Sturm Graz-Atalanta, in programma giovedì 26 ottobre allo stadio “Graz-Liebenau”, meglio conosciuto come Merkur Arena. Le ultimissime sulle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini, fra turnover, recuperi e infortuni, e tutte le info utili per vedere la partita in diretta Tv e streaming online, a partire dalle ore 18.45.

Dove vedere Sturm-Atalanta in diretta Tv e streaming online

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini torna a calcare il palcoscenico europeo per provare a chiudere immediatamente il discorso qualificazione. Al comando del gruppo D dell’Europa League 2023-24, in virtù dei successi ottenuti contro il modesto Rakow e a Lisbona contro lo Sporting, i bergamaschi approdano in Austria per affrontare lo Sturm Graz, in vetta al massimo campionato nazionale con 27 punti all’attivo dopo le prime 11 giornate, a +4 sul Salisburgo.

Sturm Graz-Atalanta, sfida in programma giovedì alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Uno HD (201) e Sky Sport HD (252), con il canale 251 dedicato alla “Diretta Gol” di Conference ed Europa League, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi. Live streaming su Sky Go, applicazione che è possibile scaricare gratuitamente su iOS e Android, prima di accedere effettuando un regolare login, inserendo i dati del proprio abbonamento Sky e selezionando l’evento di riferimento.

Match di Graz visibile anche su DAZN, piattaforma che mette a disposizione tutte le partite di questa edizione di Europa League, in co-esclusiva con Sky: servizio attivo sul portale DAZN.com e sull’omonima app, fruibile su una comune smart tv e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. L’applicazione è presente anche su Ps4 e XBox.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali dei club interessati e in diretta radio su Rai Radio Uno, con le voci dei protagonisti nell’immediato dopo gara. Highlights disponibili su YouTube al termine dei 90 minuti, sui canali di Sky Sport e DAZN. Non è prevista nessuna diretta Tv in chiaro, con TV8 che trasmetterà Roma-Slavia Praga.

Ricapitolando, ecco dove seguire live e in streaming la sfida dei bergamaschi guidata da Gian Piero Gasperini contro lo Sturm Graz:

Partita: Sturm Graz-Atalanta

Sturm Graz-Atalanta Data: giovedì 26 ottobre 2023

giovedì 26 ottobre 2023 Orario: 18.45

18.45 Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (252)

DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (252) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Le probabili formazioni di Sturm-Atalanta

Gasperini si prepara ad affrontare il “collega” Ilzer alla “Merkur Arena, tra buone e cattive notizie. Porte girevoli in infermeria: l’olandese Koopmeiners recupera in extremis e rientra tra i convocati, nella speranza di vederlo in campo per uno spezzone di partita, mentre si ferma José Palomino, che ha riportato una lesione muscolare all’indomani della vittoria casalinga con il Genoa. Con l’Empoli all’orizzonte, poche rotazioni per il tecnico della Dea, che vuole prima assicurarsi il bottino pieno e poi gestire al meglio le energie psico-fisiche dei suoi.

Classico 3-4-1-2 per il Gasp, con Mario Pasalic che torna titolare alle spalle del tandem Scamacca-Lookman, con Muriel pronto a subentrare dalla panchina. In mediana restano inamovibili Ederson e De Roon, con Zappacosta a destra e Ruggeri sul versante opposto. In porta ci sarà Juan Musso, con Scalvini e Kolasinac al fianco di Berat Djimsiti.

Gli austriaci rispondono con un 4-3-1-2 a trazione anteriore, con Boving Vick a supporto della coppia formata da Horvat e Wlodarczyk. A protezione di Scherpen, il duo composto da Affengruber e Wuthrich, mentre in cabina di regia agirà Stankovic.

Ecco le probabili formazioni di Sturm-Atalanta:

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer.

(4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

