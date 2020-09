Suarez, Tifosi Juve sereni: Non è mica il caso-Recoba

Mentre continuano ad arrivare aggiornamenti sull’esame finto che avrebbe sostenuto Suarez per passare la prova di italiano, fioccano i commenti sui social ma stavolta a reagire sono i tifosi della Juventus, che non ci stanno a passare per correi della vicenda e sottolineano come ci siano stati episodi in passato ben più gravi. Il riferimento è al celebre passaporto falso di Recoba, per il quale pagò Oriali con una squalifica dopo il patteggiamento.

Le intercettazioni che inchiodano la truffa

Emergono intanto numerose intercettazioni che lasciano pochi dubbi su come siano andate le cose all’Università di Perugia. Dalle trascrizioni agli atti si legge: “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1 Eh, allora, lui sta un po’ memorizzando le varie parti dell’esame” o anche: “Il discorso è che comunque… sul verbale non ho problemi a metterci la firma perché in commissione ci sono io e mi assumerò la responsabilità dell’attribuzione del punteggio. Il mio timore qual è che poi tirando tirando, diamo il livello ed esce, i giornalisti fanno due domande in italiano e la persona va in crisi. Quindi un po’ di preoccupazione ce l’ho perché è una gatta da pelare come si fa si fa male”. Infine si legge che Suarez “non coniuga i verbi” e ”parla all’infinito” come dice uno degli indagati.

Tifosi Juve sul piede di guerra

Dopo i tanti commenti acidi di queste ore arrivano le repliche dei tifosi della Juve su twitter: “Fatemi capire. Gli interisti che con un PASSAPORTO FALSO hanno tesserato Recoba, stanno parlando dell’esame di Suarez che dalla Juve non è stato tesserato?” o anche: “È scandaloso, la Juve merita lo 0-3 a tavolino in tutte le partite in cui ha schierato Suárez, e l’Inter in quelle con Recoba. Ci state?”.

Per i fan bianconeri lo scandalo fu caso-Recoba

L’ex mancino dell’Inter viene citato centinaia di volte: “Incredibile che per il passaporto falso di Recoba non si mosse nessuno e tutta la vicenda è finita a tarallucci e vino…” o anche: “La differenza è che Recoba ha giocato 59 partite e ve la siete cavata con una multa. Suarez la Juve non lo ha preso. Quindi non capisco dove sia il problema” oppure: “In teoria, da regolamento , l’Inter avrebbe dovuto perdere a tavolino ogni partita giocata da Recoba”.

C’è chi la gira con ironia: “Certo che bisogna essere degli sprovveduti della “destrezza italica”, bastava chiedere a chi ha aggiustato le cose a suo tempo per Recoba (si può dire “fuorilegge”?), le cose si sarebbero sistemate in 4 e 4 8.Senza tanti giri di aerei e scartoffie. Principianti” e chi infine liquida così la vicenda: “Ma cmq alla Juve non viene….quindi la polemica è irrilevante. Ma su Recoba non fu fatta la stessa indagine?? “.

SPORTEVAI | 22-09-2020 12:07