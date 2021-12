Sudtirol appiedato dal Coronavirus: "Situazione anomala"

16-12-2021 14:07

Fresco di titolo di campione d’inverno, conquistato con un turno d’anticipo grazie allo 0-0 nello scontro diretto contro il Padova che ha mantenuto inalterato il vantaggio di sei punti sui biancoscudati, il Sudtirol si scopre alle prese con un preoccupante focolaio di Coronavirus.

Nella giornata di mercoledì 15 dicembre il club aveva comunicato la positività, e il successivo isolamento, di ben nove tesserati, tutti già regolarmente vaccinati.

Una volta appresa la notizia, la Lega Pro ha comunicato il rinvio delle ultime due partite del 2021 contro Triestina e Virtus Verona, decisione accolta con favore dalla società altoatesina, anche se il direttore sportivo Dietmar Pfeifer, intervistato dal ‘Corriere dell’Alto Adige’, non nasconde la propria preoccupazione per le conseguenze dell’accaduto.

“Non c’erano alternative. Il nostro calendario si infittirà nel 2022, ma è inutile pensarci adesso, così come alle conseguenze sul piano fisico-atletico. È una situazione anomala, non misurabile, dobbiamo essere bravi noi a preparare atleticamente la squadra in vista di quattro-cinque mesi molto intensi”.

“Ci conforta il fatto di non aver contagiato giocatori di altre squadre” ha concluso Pfeifer.

