SudTirol: Poluzzi il portiere meno battuto d'Europa con 11 clean sheet

10-11-2021 13:10

Non è il più pagato in circolazione, né tantomeno gioca in una delle squadre migliori d’Europa. Eppure Giacomo Poluzzi in questa stagione è fin qui il portiere più imbattuto nei campionati europei.

In forza al SudTirol Alto Adige , l’estremo difensore classe 1988 ha subito solamente un gol nelle dodici gare disputate quest’anno in Serie C restando imbattuto in ben undici occasioni.

L’unica squadra in grado di rifilare un gol a Poluzzi è stata l’Albinoleffe lo scorso 4 settembre. Da lì in poi sono 937 i minuti di imbattibilità fatti registrare dal portiere ex Spal.

Un rendimento superiore anche a quello di Travers del Bourmenouth e Fofana del Le Havre, che hanno abbassato la saracinesca in 9 partite rispettivamente nelle 15 e 16 partite disputate.

L’altro portiere militante in Italia nella classifica dei meno battuti è il colombiano Ospina del Napoli , che per ben 7 volte su 10 non ha raccolto il pallone in fondo alla rete.

