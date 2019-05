Suma, parole al veleno sulla Juventus

Alla vigilia del match, anzi, dei match che decideranno la stagione del Milan, il clima di incertezza aleggia ancora attorno al club rossonero. Il direttore del canale tematico della squadra meneghina Mauro Suma ha provato a squarciarlo con il suo solito pepato editoriale per MilanNews, nel quale ha tirato in ballo in maniera indiretta anche la Juventus (alla ricerca di un allenatore dopo il rifiuto di Pochettino) ed alcune chiacchierate operazioni di mercato che già in passato hanno creato polemiche.

Plusvalenze nel mirino – In coda all’editoriale infatti Suma scrive: “Il Milan non ha peso politico. Non ha una rete di società alle quali ammollare i propri scarti facendo risultare plusvalenze super per nomi improbabili, non ha un vivaio di ragazzi da cui tirar fuori plusvalenze gonfiate con gli estrogeni. Quando la Uefa riuscirà a guarire dalla propria ossessione per il Milan e si accorgerà di chi la prende davvero per il naso, non sarà mai troppo tardi”.

Il ricorso per l’Europa – Suma non le manda a dire neanche a Inter e Torino, che sarebbero pronte a fare un ricorso nel caso in cui rimanessero fuori dalla Champions (i nerazzurri) o volessero provare ad entrare in Europa League (i granata). Secondo Suma si tratta di ipocrisia allo stato puro, inoltre si augura che tutto questo non abbia destabilizzato l’ambiente prima della partita di domani sera a Ferrara contro la Spal.

SPORTEVAI | 25-05-2019 09:56