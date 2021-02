Suning, l'Fc Jiangsu in vendita per una cifra simbolica

Scenario sempre più cupo per l’Fc Jiangsu, per il quale si apre anche la pista della vendita simbolica da parte del gruppo Suning. Secondo alcune fonti citate da “Titan Sports”, la famiglia Zhang è pronta a cedere il club per la cifra simbolica di 1 centesimo, a condizione di assumersi la responsabilità del debito di circa 500 milioni di yuan, pari a oltre 63 milioni di euro. La maggior parte di questa cifra è relativa agli stipendi non pagati dei calciatori.

Questo si ricollega sempre all’ormai famoso discorso di Zhang Jindong di qualche giorno fa, nel quale richiamava la necessità di chiudere tutte le attività non strettamente legate alla vendita al dettaglio di elettrodomestici, vero core business del gruppo Suning. Lo scenario peggiore per il club campione di Cina resta quello dello scioglimento in caso non si resca a trovare un compratore prima dell’inizio della stagione sportiva 2021. Attualmente, il governo municipale di Wuxi avrebeb mostrato interesse nell’acquisire la società, ma ancora non esiste nulla di concreto.

OMNISPORT | 24-02-2021 18:49