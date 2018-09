Super Insigne, il Napoli manda un messaggio alla Juve

Strepitosa vittoria del Napoli a Torino. La squadra di Ancelotti infligge un secco 3-1 ai granata grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi. Inutile per la squadra di Mazzarri la rete di Belotti su rigore. Ancelotti rimescola le carte, schierando dal 1' Luperto adattato a terzino sinistro, Rog a centrocampo al posto di Allan e Mertens in attacco per Milik, e viene premiato: il Napoli conquista la quarta vittoria su cinque partite e aggancia momentaneamente la Juve al primo posto in classifica.

Partenza a razzo degli ospiti, che al 4' sono già in vantaggio grazie a Insigne: il talento di Frattamaggiore sfrutta un errore di Moretti nel rinvio e fulmina immediatamente Sirigu. La squadra di Ancelotti gioca bene mentre il Toro sembra rimasto negli spogliatoi: gli azzurri collezionano occasioni in serie con Verdi, Koulibaly e Insigne, prima di raddoppiare meritatamente al 20' con Verdi, tiro al volo di controbalzo dopo l'assist di Mertens.

I padroni di casa danno i primi segnali di risveglio dopo il secondo gol partenopeo, ma Zaza e Belotti non pungono. Il finale è di marca granata, l'occasione migliore capita sui piedi di Rincon che spreca la sponda di Zaza sparando alto sopra la traversa.

I fischi del Grande Torino all'intervallo si tramutano in applausi ad inizio ripresa, quando la squadra di Mazzarri dopo un avvio veemente trova subito la rete che riapre i giochi con Belotti, a segno su calcio di rigore. Ma la speranza dura poco: al 59' Insigne finalizza un contropiede letale del Napoli e gela di nuovo lo stadio firmando il 3-1 azzurro.

Il terzo gol è un colpo pesante per il Toro, che non trova la forza di reagire e si spegne senza lottare. La squadra di Ancelotti, che inserisce Zielinski ed Allan, abbassa sapientemente il ritmo e gestisce il vantaggio senza faticare, ottenendo una vittoria cruciale per il morale e per la classifica.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 14:40