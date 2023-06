Super Lig, il Besiktas sogna Rebic

Secondo quanto raccolto da Sports Digitale, il club turco avrebbe già fatto la prima offerta ufficiale al club rossonero per avere Ante Rebic

10-06-2023 17:41

Dopo una stagione non all’altezza delle aspettative, Ante Rebic non è sicuro della permanenza in rossonero. Secondo quanto raccolto dai giornalisti turchi di Sports Digitale – e successivamente riportato da Tuttomercatoweb – sull’attaccante croato del Milan c’è un grande gradimento da parte del club turco del Besiktas.

Secondo la stampa turca, il club avrebbe già formulato una prima offerta ufficiale aò Milan che, in questi giorni, la valuteranno attentamente. Nel caso in cui si arrivasse ad un accordo tar i due club, la decisione finale per il passaggio in Turchia spetterebbe poi all’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte.